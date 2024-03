MULHER MORREU

Homem é condenado a 30 anos de prisão por atear fogo na companheira no interior da Bahia

Segundo a denúncia, Elton Ribeiro de Souza ateou fogo no corpo de sua companheira. Os ferimentos da queimadura causaram a morte da mulher em 5 de dezembro de 2022, no município de Ourolândia, no Centro-Norte.

No dia do crime, por volta das 16h, o réu agrediu a vítima com tapas e socos, e depois despejado cinco litros de líquido inflamável, ateando fogo no corpo da vítima. Segundo a denúncia, o réu agiu por motivo fútil, porque não queria que a vítima retornasse para São Paulo, seu estado de origem, e por não aceitar a separação.