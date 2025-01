IPCA

Inflação na Região Metropolitana de Salvador foi a maior do país em dezembro de 2024

A região fechou o ano com 4,68%

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) encerrou dezembro de 2024 com a maior inflação do Brasil, apresentando uma alta mensal de 0,89%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para efeito de comparação, a média nacional foi de 0,52%.

No acumulado de 12 meses, a inflação na RMS passou de 3,49% para 4,68% no fechamento do ano. Os principais responsáveis pela alta foram os setores de alimentos e bebidas, com um aumento de 5,62%, e saúde, que registrou 6,71%.