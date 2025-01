SUL DA BAHIA

Condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado é preso em Ipiaú

O crime ocorreu em 26 de agosto de 2021

Um homem de 38 anos, condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado, foi preso nesta sexta-feira (10) em Ipiaú, no sul da Bahia. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil, que cumpriram o mandado na Rua Senhor do Bonfim, localizada no Centro da cidade.