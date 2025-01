FEIRA DE SANTANA

Comerciante é vítima de latrocínio na saída da própria loja

Suspeitos teriam se passado por clientes da loja antes de anunciar o assalto

O comerciante Edson Fábio Santos, de 50 anos, foi vítima de latrocínio na quinta-feira (9), em Feira de Santana. O crime ocorreu no estabelecimento da família do homem, situado na Rua Miracatu, no bairro Lagoa Grande.