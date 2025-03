'GOLPISTA DE ELITE'

Influenciadora acusada de aplicar R$ 200 mil em golpes foi criticada por ironizar pandemia em festa

Designer e influencer Lydi Siqueira viralizou nas redes após promover uma festa de aniversário e publicar vídeos no Instagram durante o lockdown

As recentes acusações de estelionato e extorsão não foram as únicas polêmicas que envolvem a designer e influencer Lydi Siqueira. Acusada de aplicar mais de R$ 200 mil em golpes, ela, em julho de 2020, viralizou nas redes sociais após promover uma festa de aniversário e publicar vídeos nos Stories do Instagram ironizando a pandemia em Feira de Santana, uma das maiores cidades do estado. >