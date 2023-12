Influenciador Franklin Reis é obrigado a fazer transferências bancárias após sequestro

O influenciador e humorista, Franklin Reis foi sequestrado na praia de Itacimirim, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e obrigado a fazer transferências bancárias para os criminosos. O sequestro aconteceu nesta quarta-feira (29).



Segundo informações da Polícia Civil, Franklin Reis estava acompanhado de uma mulher. Quando entraram no carro, o casal foi abordado por dois homens armados que entraram no veículo e passaram a exigir transferências bancárias para as vítimas. Eles foram deixados na estrada das Cascalheiras.