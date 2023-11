Influenciador que mostrava rotina de cachorros morre em acidente de moto na Bahia

O influenciador Gideone Félix, 40 anos, morreu em um acidente de moto na manhã do sábado (18), na BR-101, perto de Itapebi, no Sul da Bahia. Com mais de 1 milhão de seguidores, Gideone costumava mostrar os registros de sua rotina ao lado de seus cachorros pitbull.



Gideone e a esposa viajavam de moto quando ele foi tentar desviar de um carro, perdeu controle da direção e caiu em uma ribanceira. Gideone morreu no local. A mulher, que estava na garupa, foi socorrida para um hospital de Eunápolis, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.