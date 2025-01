PENA DE ATÉ UM ANO

Injúria real: entenda a tipificação do crime cometido por médica que agrediu motorista de aplicativo

Caso aconteceu após motorista se recusar a entrar em condomínio

Larissa Almeida

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 02:00

Incidente ocorreu na saída Crédito: Reprodução

A médica Fedra Emanuela Aquino, que aparece em vídeo desferindo tapas no motorista de aplicativo Luan Felipe Araújo Cruz, de 33 anos, após ele se recusar a entrar em um condomínio no Horto Florestal, está sendo investigada por injúria real. A tipificação do crime apresenta maior gravidade em relação à mera injúria.

“Injúria real é uma injúria mais grave do que os xingamentos e a forma com que ele foi tratado, [porque] além disso teve a agressão que ele sofreu. [A injúria real] é a injúria que é possível acrescentar a agressão física”, explica o advogado Josenor Costa, que atua na defesa de Luan.

A injúria real está prevista no artigo 140 do Código Penal. O crime pode resultar em pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Caso Fedra seja condenada, será essa a punição prevista para a agressão contra Luan.

Relembre

O caso ocorreu no último dia 26 de dezembro. No áudio da gravação, a mulher pede para que o motorista entre no condomínio Palazzio Castel Roseto, localizado na Rua Waldemar Falcão. Ela justifica o medo de sair do carro por estar “cheia de joias”. O condutor, por sua vez, afirma que não vai sair do veículo, pois ele "não vê necessidade”.

Em seguida, as imagens mostram Fedra Emanuela mexendo no volante do veículo e dando diversos tapas no piloto, enquanto o chama de “imbecil” repetidas vezes. Após a agressão, Luan Felipe sai do veículo, avisa que vai na polícia e enfatiza que o incidente foi gravado.

A Polícia Civil informou que investiga um caso de injúria com características semelhantes às exibidas no vídeo. “Conforme o relato registrado, a vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi agredida verbal e fisicamente por uma passageira ao chegar ao destino”, destacou a corporação.

Buscas e depoimentos estão em andamento para esclarecer os detalhes do incidente. Na tarde desta quarta-feira (8), Luan foi ouvido pela polícia. Segundo o delegado da 6ª Delegacia Territorial de Brotas, Ramon Costa, a médica deverá ser intimada em breve. A data do depoimento não foi informada por questões de sigilo.