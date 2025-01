CRIME VIRAL

'Algo que eu não esperava', diz motorista agredido por médica em desembarque

Luan Felipe Araújo Cruz prestou depoimento à polícia na tarde desta quarta-feira (8)

O motorista de aplicativo Luan Felipe Araújo Cruz, 33 anos, prestou depoimento à polícia, na tarde desta quarta-feira (8), sobre a agressão que sofreu da médica Fedra Emanuela Aquino durante desembarque de uma viagem pelo aplicativo Uber, no último dia 26 de dezembro. Ele relembrou o momento e falou sobre a surpresa que teve ao receber tapas da mulher.

"É só ver a lógica. Se ela foi agredida, como ela disse que foi, é muito simples checar. Olha o espaço de tempo que teve para ela dar o depoimento, se apresentar e dar uma queixa. Eu vejo que ela não deu nem queixa. É como mostra o vídeo ali. Como é que eu agredi ela e ela pediu para entrar no condomínio? Não procede. Isso não existe", reiterou.

Após a corrida, Luan Felipe contou que recebeu suporte da Uber. Inicialmente, a plataforma teria entrado em contato com ele para averiguar o que teria acontecido durante a corrida, já que Fedra teria feito comentários negativos contra ele e o avaliado com apenas uma estrela – mínima avaliação possível na Uber.

Ao ser questionado, Luan narrou o acontecido e enviou o vídeo com a agressão, que só foi gravado quando o motorista notou que a médica estava exaltada. Após isso, a Uber teria avaliado o material e banido a médica. Em nota, a plataforma confirmou o banimento, lamentou o caso e detalhou o suporte prestado ao motorista.

"A empresa conta com um canal de suporte psicológico, desenvolvido em parceria com o MeToo, que foi disponibilizado ao motorista. Além disso, a Uber se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com a investigação, nos termos da lei", disse.