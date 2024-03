PERIGO POTENCIAL

Inmet alerta para chuvas intensas no Oeste baiano

A chuva não para no interior da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para cidades do Oeste baiano. O alerta é válido das 9h deste domingo (10) até 10h de segunda-feira (11). O grau de severidade é de perigo potencial.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As cidades baianas em alerta são: Cocos - que no início do mês apresentou o maior volume de chuvas em 48h no Brasil -, Correntina, Jaborandi e São Desidério. O aviso se estende para estados como Paraná, Ceará e Goiás.