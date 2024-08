BAIXA UMIDADE

Inmet eleva grau de perigo em mais de 100 cidades na Bahia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o grau de risco de baixa umidade no interior da Bahia. Ao todo, 123 municípios no estado estão em alerta laranja nesta segunda-feira (26). A previsão que a umidade relativa do ar varie entre 12% e 20%, sendo que o ideal é 50% a 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).