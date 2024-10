ALERTA LARANJA

Inmet eleva risco de chuvas intensas para 17 cidades baianas; veja lista

O alerta laranja é válido até esta terça-feira (21) e o grau de severidade é de perigo. Os municípios afetados estão no Extremo Oeste Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia. São eles: Angical, Baianópolis, Barreiras, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória e Santa Rita de Cássia.

Outros estados também serão atingidos, como Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. As zonas são as seguintes: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Ocidental do Tocantins, Sudeste Paraense, Sul Goiano, Oriental do Tocantins, São José do Rio Preto, Sudoeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Extremo Oeste Baiano, Ribeirão Preto, Noroeste de Minas, Sudoeste Piauiense, Centro Goiano, Norte de Minas, Distrito Federal, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Mato-grossense, Noroeste Goiano, Araçatuba.