PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 14 estados

No Brasil, as zonas atingias serão: Ocidental do Tocantins, Sudeste Piauiense, Vale do Acre, São José do Rio Preto, São Francisco Pernambucano, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Leste Rondoniense, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Sudoeste Piauiense, Leste Goiano, Centro-Norte Piauiense, Sudoeste Amazonense e Araraquara.