TEMPO FECHADO

Quase 200 municípios baianos estão sob alerta de perigo para chuvas intensas

Cidades estão concentradas nas regiões do Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Sul, Centro Norte e Extremo Oeste

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 17:50

Barreiras Crédito: Leitor CORREIO

A Bahia tem, até a manhã deste sábado (19), 198 municípios em estado de alerta para chuvas intensas. As cidades estão concentradas nas regiões do Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Sul, Centro Norte e Extremo Oeste. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As 13 cidades localizadas no Vale São-Franciscano da Bahia e no Nordeste Baiano, estão sob alerta desde esta sexta-feira (18). São elas: Abaré, Cansanção, Canudos, Chorrochó, Curaçá, Euclides da Cunha, Glória, Jeremoabo, Macururé, Monte Santo, Paulo Afonso, Rodelas e Uauá. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos, atingindo de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, no entanto, é considerado baixo.

Com início na última quinta-feira (17), o alerta das outras 185 cidades indicam as mesmas condições de volume de chuva, intensidade dos ventos e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os municípios estão no Centro Sul Baiano, Centro Norte, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e nordeste do estado.

Confira lista de municípios afetados:

Municípios afetados Crédito: CORREIO