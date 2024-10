VAI DAR PRAIA?

Previsão de chuva em até 60%; confira como vai ser o fim de semana em Salvador

Nesta sexta-feira (18), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Já no sábado (19), o céu ficará parcialmente nublado com chances de até 10% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia.