PREVISÃO DE CHUVA

Inmet emite alerta de chuva intensa para 122 cidades baianas

Previsão é de que o fenômeno chegue a capital na quinta-feira (14)

Publicado em 12 de março de 2024 às 19:35

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de chuva intensa para 122 cidades baianas. Segundo a meteorologista do órgão, Cláudia Valéria Silva, as chuvas já começaram na região Sul do estado, e segue para o leste nos próximos dias. Em Salvador, a previsão é de tempo chuvoso a partir da próxima quinta-feira (14).

Ainda de acordo com a meteorologista, a frente fria é resultado de uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma zona de baixa pressão formada por nuvens na Linha do Equador e associada a áreas de tempo instável nas regiões Norte e Nordeste.

“Ela é semi-estacionária, ou seja, ela permanece em torno da Linha do Equador durante o ano. Devido às temperaturas mais elevadas, está sempre associada a muitas nuvens. Nessa época do ano, ela tem um deslocamento para o Sul, atingindo o Nordeste brasileiro e favorecendo as chuvas”, explicou.

Os munícipios com alerta de chuva intensa são: Abaré; Alcobaça; Anagé; Arataca; Barra do Choça; Belmonte; Belo Campo; Caatiba; Camacan; Canavieiras; Cândido Sales; Caraíbas; Caravelas; Casa Nova; Condeúba; Cordeiros; Curaçá; Encruzilhada; Eunápolis; Firmino Alves; Guajeru; Guaratinga; Ibicuí; Ibirapuã; Itabela; Itagimirim; Itaju do Colônia; Itamaraju; Itambé; Itanhém; Itapebi; Itapetinga; Itarantim; Itororó; Jacaraci; Jandaíra; Jucuruçu; Jussari; Lajedão; Licínio de Almeida; Macarani; Maetinga; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Mortugaba; Mucuri; Nova Canaã; Nova Viçosa; Pau Brasil; Piripá; Planalto; Porto Seguro; Potiraguá; Prado; Presidente Jânio Quadros; Ribeirão do Largo; Santa Cruz Cabrália; Santa Cruz da Vitória; Santa Luzia; São José da Vitória; Sebastião Laranjeiras; Teixeira de Freitas; Tremedal; Una; Urandi; Vereda e Vitória da Conquista

A previsão é de que chova entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A orientação é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A recomendação também é de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.