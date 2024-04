DESTAQUES

Daniela Mercury e mais: veja programação da Bienal do Livro neste domingo (28)

Às 17h, a Arena Jovem chama atenção a participação da ex-BBB Lumena Aleluia, no painel “Minha Vida Daria Um Meme”.

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de abril de 2024 às 13:25

Bienal do Livro Bahia Crédito: Paula Froes / CORREIO

Aberta na última sexta-feira (26), a Bienal do Livro Bahia 2024 segue até o próximo dia 1º de maio com vasta programação, reunindo mais de 170 autores, 200 marcas expositoras, personalidades e artistas em mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos. Com o tema “As Histórias que a Bahia Conta”, o evento traz convidados baianos em todos os painéis de debates e tem agenda cheia de atividades e encontros em seu terceiro dia, neste domingo (28).

Entre os destaques de hoje está a participação da escritora baiana Emília Nunez, vencedora da categoria infantil do Prêmio Jabuti com o livro “Doçura”, em 2023. Acompanhada do Grupo Ciranda Música para Crianças, ela apresentará a contação de história musicada do livro “Da Raiz do Cabelo Até A Ponta do Pé”, às 14h30. Outra boa oportunidade para o público infantil é a contação de história do livro “O Pequeno Príncipe das Águas e a Terrível Baleia Branca”, do escritor e jornalista Ricardo Ishmael, às 18h.

Às 17h, na Arena Jovem, chama atenção a participação da ex-BBB Lumena Aleluia, no painel “Minha Vida Daria Um Meme”. A também psicóloga e influencer debate sobre o peso de ser influenciador e como lidar com os tempos em que tudo pode virar um meme, ao lado de Júlio Emílio, um dos idealizadores da página de Instagram Saquinho de Lixo. O bate-papo será mediado por Caio Amaral Cruz.

No mesmo espaço, às 19h, Daniela Mercury é atração de uma seção especial na qual discute o seu trabalho como compositora e produtora, da sua relação com a música eletrônica aos ritmos tradicionais brasileiros, no painel “O Sol da Liberdade | O Universo que Daniela Mercury Criou Para Nós”, com mediação do jornalista Bruno Brasil.

No Café Literário, às 14h, o painel “Cajus & Cajives” discute a linguagem baiana das ruas, inventiva, repleta de duplos sentidos e deboches, que tem sido material de criação para artistas e autores de diversos campos artísticos. Participam da conversa, mediada pelo jornalista André Uzêda, o dramaturgo, diretor teatral e gestor cultural Márcio Meirelles, e a cantora, compositora e historiadora Juliana Ribeiro.

Às 16h, no painel “Tudo Sobre o Amor”, o autor Alexandre Vidal Porto, conhecido por romances contados a partir de identidades de gênero e orientações sexuais, e Carla Akotirene, feminista negra com produção intelectual voltada à interseccionalidade, conversam sobre afetos possíveis em tempos de discussão ampla de questões como heteronormatividade e racismo.

Confira a programação completa deste domingo (28):

Infantil:

11h – Entre páginas: o menino e sua árvore | Rodrigo França

12h30 – Projeto Caminhos da Leitura | Fundação Gregório de Matos apresenta: Eu vim da Bahia Mirim | Grupo Currupio

14h30 – Histórias Cantadas: da raiz do cabelo até a ponta do pé | Emilia Nuñez

15h30 – Entre páginas: o que é o tempo? | Alessandro Marimpietre e Estevan Vivaldi

16h30 – Era uma vez: o divertido glossário da Jana | Lorena Ribeiro

18h – Entre páginas | O Pequeno Príncipe das Águas e a Terrível Baleia Branca | Ricardo Ishmael e Mário Omar

Arena Jovem:

11h – A arte de cometer um crime perfeito | Raphael Montes e Anderson Shon

13h – Aquela história que me pegou de jeito… | Tatiana Amaral e Sue Hecker | Medicação: Mariana Lins

15h – A gente se encontra em Salvador 3 | Aline Bei e Mariana Carrara | Mediação: Mariana Paiva

17h – Minha vida daria um meme | Júlio Emílio e Lumena Aleluia | Mediação: Caio Amaral Cruz

19h – O Sol da Liberdade: o universo que Daniela Mercury criou para nós | Daniela Mercury | Mediador: Bruno Brasil

Café Literário:

12h – Cidadãos | Walter Fraga Filho e Wlamyra Albuquerque | Mediação: Simone Ribeiro

14h – Cajus & Cajives | Juliana Ribeiro e Márcio Meirelles | Mediação: André Uzêda

16h – Tudo sobre o amor | Carla Akotirene e Alexandre Vidal Porto | Mediação: Franklin Carvalho

18h – A memória do mundo | Glicéria Tupinambá e Tanira Fontuora | Mediadora: Mônica Santana