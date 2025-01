PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 15 estados

Previsão é de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Na Bahia, as cidades atingidas estão situadas no Centro Sul, Sul, Extremo Oeste e Vale São-Franciscano. Porto Seguro, Luís Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, São Félix do Coribe, Piripá e Itapetinga são alguns dos municípios afetados.

Destes, as áreas afetadas são: Centro Goiano, Leste Goiano, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Marajó, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Baixo Amazonas, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Norte de Roraima, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense e Norte do Amapá.