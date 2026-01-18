TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Aviso aponta risco potencial de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 12:55

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para toda a Bahia. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou a valer às 8h43 deste domingo (18) e segue até as 9h de segunda-feira (19).

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar da intensidade, o órgão aponta baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Como medida de segurança, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.