Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Aviso aponta risco potencial de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 12:55

Previsão é de chuva intensa em vários estados
Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para toda a Bahia. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou a valer às 8h43 deste domingo (18) e segue até as 9h de segunda-feira (19).

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar da intensidade, o órgão aponta baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas
Desconecte aparelhos eletrônicos
Evite ruas alagadas
Não use celular conectado na tomada
Busque um local seguro se estiver na rua
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Como medida de segurança, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.

Em situações de emergência, a população pode buscar informações e apoio junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

