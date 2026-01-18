DEPUTADO ESTADUAL

Governo decreta três dias de luto oficial na Bahia pela morte de Alan Sanches

Alba também fez decreto

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 09:16

Alan Sanches Crédito: Reprodução/Instagram Alan Sanches

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, decretou luto oficial de três dias no estado em razão da morte do deputado estadual Alan Sanches, ocorrida no sábado (17). O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado no mesmo dia.

Nas redes sociais, Jerônimo prestou homenagem ao parlamentar e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas. O governador destacou o respeito à trajetória de Alan Sanches e desejou conforto aos que conviviam com ele.

Ainda no sábado, durante agenda no município de Formosa do Rio Preto, Jerônimo lamentou publicamente a morte do deputado, que atuava como vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. O governador ressaltou que, apesar das divergências políticas, mantinha com Alan uma relação institucional pautada pelo diálogo e pelo respeito democrático.

Alan Sanches 1 de 4

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, também decretou luto oficial de três dias no âmbito do Legislativo estadual. Alan Sanches morreu após sofrer um infarto, na madrugada de sábado.

Ivana destacou a relevância do parlamentar para a política baiana e afirmou que a morte representa uma perda significativa, lembrando que Alan se preparava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições. Em pronunciamento, a presidente da Alba relembrou a convivência com o deputado e destacou a relação de respeito e parceria construída ao longo dos anos no parlamento.

Alan Sanches sofreu uma parada cardíaca, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu. O sepultamento está marcado para este domingo (18), às 14h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. Antes do enterro, será celebrada uma missa na Alba, às 9h.