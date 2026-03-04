CRIME

Homem é preso e sete aves silvestres são resgatadas em Lauro de Freitas durante operação

45 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados brasileiros

Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:28

Prisão foi realizada na Região Metropolitana de Salvador Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (3), em Lauro de Freitas (BA), suspeito de integrar uma rede de tráfico de animais. Com ele, foram apreendidos sete pássaros sem registro e 19 gaiolas. A prisão integra a operação Aruana, deflagrada em cinco estados brasileiros.

O objetivo da operação é apreender materiais ligados ao tráfico de animais, à falsificação de documentos e à atuação da organização criminosa. Os animais resgatados durante o cumprimento dos mandados receberão atendimento e proteção imediata.

A prisão do homem na Região Metropolitana de Salvador foi realizada em ação do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), em parceria com a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

Também foram apreendidos um aparelho celular e oito alçapões em Lauro de Freitas. A operação Aruana cumpriu, em todo o Brasil, 45 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão contra 39 investigados por crimes contra a fauna silvestre, falsidade e participação em organização criminosa.

As ordens judiciais, expedidas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina, são executadas em municípios catarinenses e em outros quatro estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Bahia.