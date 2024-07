CULTURA

Inscrição para os Salões de Artes Visuais da Funceb é prorrogada até domingo (14)

As inscrições para a 65ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia foram prorrogadas até este domingo (14). A edição dará premiações para os artistas vencedores e, para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à SecultBA.

Serão concedidos 21 prêmios-aquisição para artistas ou grupos, sendo: 3 prêmios para cada um dos seis macroterritórios do estado da Bahia, e 3 prêmios provenientes da cidade de Salvador pertencente ao macroterritório 2, no valor de R$ 15 mil (cada), além de até três menções especiais em cada edição dos Salões por meio de certificação.

As propostas que forem selecionadas receberão um auxílio para o custeio da sua participação no valor de R$ 2 mil, sem incidências de descontos, para despesas com itens, como transporte, reprodução (digitalização, ampliação, impressão ou outras formas de reprodução), finalização (emolduramento, adesivagem ou outras formas de finalização), aluguel de equipamentos audiovisuais e demais itens necessários à exibição das obras que integrarão as exposições da 65ª Edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia 2024.