EDUCAÇÃO

Inscrições abertas para programa de alfabetização para adultos em Salvador

Iniciativa é gratuita

Da Redação

Publicado em 5 de julho de 2024 às 15:14

Alfabetização Crédito: Divulgação

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2024. O programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário, com aulas no campus do Stiep, em Salvador.

As inscrições para o segundo semestre podem ser realizadas até o dia 31 de julho, por meio deste link ou em um dos 14 campi da Estácio participantes.

A edição do primeiro semestre de 2024 marcou a ampliação do programa, que agora contempla uma nova etapa educacional, em que os estudantes têm a oportunidade de exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita. O módulo II foi elaborado para atender aos alunos que desejavam continuar a desenvolver a leitura e escrita, após o término do módulo I.

A partir de agora, todos os estudantes que realizarem o módulo I poderão cursar automaticamente o módulo II. Além disso, o módulo II ampliou significativamente a atuação do programa, atendendo também ao público que se enquadra como analfabeto funcional, independentemente da participação no módulo inicial.

A iniciativa conta mais de 70 integrantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio e tem a atriz Malu Mader como embaixadora. Ao longo de seis anos, o programa já atendeu 1.300 alfabetizados na faixa etária entre 30 e 70 anos, combatendo o analfabetismo nas comunidades do entorno de 14 campi de ensino da Estácio, localizados nas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país.

Com uma metodologia para a alfabetização de jovens e adultos em 100 horas, no módulo I permite que os alunos sejam capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples. Já o módulo II, tem por objeto o aperfeiçoamento da leitura, interpretação de texto de forma crítica e escrita.

Cada módulo do programa possui duração de quatro meses. Os estudantes matriculados terão aulas com alunos dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio - como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática - com a participação do corpo docente da instituição. As aulas acontecem duas vezes por semana, com três horas de duração.

Serviço

Inscrições e informações por meio do site: https://institutoyduqs.com.br/alfabetizacao

Na Bahia, o programa é ofertado na Estácio Salvador, Campus Gilberto Gil, localizado na Rua Xingu, nº 179 – Stiep.