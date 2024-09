ESPORTE

Inscrições para a 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira estão abertas

Evento vai acontecer em novembro

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 08:26

Corrida do Martagão Gesteira Crédito: Divulgação

A 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira será realizada no próximo 24 de novembro, na orla do Jardim de Alah, com o cantor Saulo Fernandes como padrinho. As inscrições estão abertas e, para participar, é necessário se inscrever por meio do link: https://bit.ly/CorridaColoridaMartagao2024

Ao todo, serão 5 quilômetros de percurso, com largada no Parque dos Ventos. Em 2024, haverá uma novidade: duas largadas, uma competitiva, às 6h, e uma segunda, festiva, às 7h30. Todo valor arrecadado com as inscrições será revertido para o hospital, referência em pediatria no Norte e Nordeste.

O diretor médico do hospital, Ian Simões, comemora mais um evento esportivo em prol da unidade de saúde: “A Corrida Colorida do Martagão já faz parte do calendário de eventos baianos. É uma importante celebração de alegria, em prol de um hospital que todos os baianos abraçam porque sabem do comprometimento e seriedade do trabalho que aqui é feito".