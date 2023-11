Inscrições para Beleza Negra 2024 terminam nesta quinta-feira (30)

Termina nesta quinta-feira (30), o prazo de inscrições do concurso para a Deusa do Ébano 2024 do bloco afro Ilê Aiyê. As candidatas devem ter entre 18 e 30 anos de idade, saber dançar e conhecer um pouco da trajetória do Ilê Aiyê - do Carnaval aos seus projetos sociais. As interessadas devem preencher formulário online no site do concurso e participar das seletivas no dia 20 de dezembro, 15h, na Senzala do Barro Preto, quando serão escolhidas as 15 finalistas.