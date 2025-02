CARNAVAL

Inscrições para camarotes acessíveis começam nesta segunda (17); veja quem pode participar

Estruturas vão funcionar nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro) e vão disponibilizar 500 vagas para cada dia

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 09:32

Inscrições para Camarotes Acessíveis no Carnaval começam nesta segunda (17); veja quem pode participar Crédito: Bruno Concha/Secom

Começa nesta segunda-feira (17) as inscrições para os Camarotes Acessíveis no Carnaval 2025. Eles vão funcionar nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro) e, juntos, vão disponibilizar cerca de 500 vagas para cada dia. Os interessados pode realizar o cadastro de forma presencial, na sede do Cadastro Único (CadÚnico), Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, das 8h às 17h, ou através do site. Cada pessoa pode realizar o cadastro para até dois dias da festa e indicar até um acompanhante, com idade igual ou superior a 18 anos. >

Para acesso aos Camarotes Acessíveis, é necessária a apresentação de documento original com foto. O regulamento completo está disponível no site da inscrição. Os camarotes terão audiodescritores, interpretes de libras e auxiliares de mobilidade treinados para auxiliar as pessoas com deficiência. Os espaços funcionam com programação de horário diferenciados para atender a ordem de desfiles das atrações nos dias da festa. O camarote de Ondina, por exemplo, inicia as atividades na quinta-feira (27), das 17h às 3h e atende aos dois públicos (idosos e pessoas com deficiência).>

Já o espaço do Campo Grande começa a receber os foliões na sexta-feira (28), das 12h às 20h, e atende somente idosos (idade a partir de 60 anos). Também a partir da sexta-feira (28), na Piedade, as atividades acontecem das 13h às 21h para pessoas com deficiência. Os camarotes têm o intuito de proporcionar uma festa mais inclusiva e com infraestrutura adequada para que pessoas com deficiência (PCDs) e idosos possam participar da folia.>