INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

Vale do Dendê lança edital para cessão gratuita de espaços no Pelourinho e na Estação da Lapa

O chamamento público fica aberto até o dia 27 de junho

Monique Lobo

Publicado em 17 de junho de 2025 às 20:26

Casa Vale do Dendê no Pelourinho Crédito: Divulgação

A incubadora Vale do Dendê abriu, nesta segunda-feira (16), o chamamento público até o dia 27 deste mês para cessão gratuita das unidades da Casa Vale do Dendê no Pelourinho e na Estação da Lapa. >

O edital do projeto prevê a ocupação dos espaços para a realização de eventos entre os meses de julho a outubro de 2025, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.>

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas interessadas em realizar cursos, palestras, rodas de conversas e outras atividades com temáticas relacionadas à inovação, criatividade, cultura e diversidade, princípios que norteiam a atuação da Vale do Dendê. As ações devem ser gratuitas e abertas ao público.>

As propostas devem ser submetidas por meio do formulário disponível no site da instituição e no perfil oficial do Instagram da Vale do Dendê. No ato da inscrição, o proponente deve apresentar um briefing contendo: nome do evento, justificativa para solicitação do espaço, público estimado, necessidades técnicas e estratégias de divulgação.>

As propostas selecionadas serão responsáveis por todos os custos relacionados à execução das atividades, cabendo à Vale do Dendê exclusivamente a concessão do espaço.>

O resultado com os selecionados será divulgado até o dia 7 de julho, no site da Vale do Dendê e em suas redes sociais.>