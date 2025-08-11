Polícia prende servente procurado por homicídios e tráfico de drogas em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:46
Uma ação integrada entre as polícias Civil da Bahia e a de Minas Gerais resultou, nesta segunda-feira (11), na prisão de Weverton de Jesus Pereira, conhecido como Kika, no distrito de Monte Verde, em Camanducaia (MG). Ele é apontado como o “4 de Espadas” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) - ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado.
O homem, acusado de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na região de Camaçari, possuía três mandados de prisão em aberto: prisão preventiva pelo duplo homicídio qualificado que vitimou Keven Silva Moreira e Isaque Santos da Silva; prisão temporária pelo homicídio de Cristian Luan de Lima Sampaio; e mandado decorrente de condenação pela prática de tráfico de drogas, com pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.
A operação foi conduzida pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, com a Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Camanducaia (MG).
Segundo as investigações, o suspeito foi monitorado durante vários dias. O trabalho conjunto possibilitou sua localização na zona rural de Minas Gerais, onde ele se escondia e trabalhava como servente de obras em construções de grande porte.
O preso foi encaminhado à unidade da Polícia Civil de Minas Gerais para a formalização dos procedimentos e será transferido para a Bahia, onde permanecerá à disposição da Justiça.
“A captura de Kika é resultado de um trabalho de inteligência policial preciso e cooperativo. Trata-se de um golpe significativo contra a estrutura criminosa que atuava na região metropolitana. Retiramos mais uma carta do Baralho do Crime de circulação, em uma ação constante de desarticulação de grupos criminosos e de preservação da segurança da população”, afirmou a diretora do DHPP, delegada Lígia Nunes de Sá.