4 DE ESPADAS

Polícia prende servente procurado por homicídios e tráfico de drogas em Camaçari

Ação integrada cumpriu três mandados de prisão contra o integrante de um grupo criminoso que estava escondido em Minas Gerais

Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:46

Suspeito foi preso em um município de Minas Gerais e tinha três mandados em aberto Crédito: Divulgação/ SSP-BA

Uma ação integrada entre as polícias Civil da Bahia e a de Minas Gerais resultou, nesta segunda-feira (11), na prisão de Weverton de Jesus Pereira, conhecido como Kika, no distrito de Monte Verde, em Camanducaia (MG). Ele é apontado como o “4 de Espadas” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) - ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado.

O homem, acusado de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na região de Camaçari, possuía três mandados de prisão em aberto: prisão preventiva pelo duplo homicídio qualificado que vitimou Keven Silva Moreira e Isaque Santos da Silva; prisão temporária pelo homicídio de Cristian Luan de Lima Sampaio; e mandado decorrente de condenação pela prática de tráfico de drogas, com pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

A operação foi conduzida pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, com a Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Camanducaia (MG).

Segundo as investigações, o suspeito foi monitorado durante vários dias. O trabalho conjunto possibilitou sua localização na zona rural de Minas Gerais, onde ele se escondia e trabalhava como servente de obras em construções de grande porte.

O preso foi encaminhado à unidade da Polícia Civil de Minas Gerais para a formalização dos procedimentos e será transferido para a Bahia, onde permanecerá à disposição da Justiça.