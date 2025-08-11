Carro fica parcialmente destruído após batida com ônibus na Avenida Suburbana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:41
Um carro ficou parcialmente destruído após colidir com um ônibus na tarde desta segunda-feira (11), em Salvador. O acidente aconteceu na região da Avenida Afrânio Peixoto, popularmente conhecida como Avenida Suburbana. Uma pessoa ficou ferida.
De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima conduzia o carro de passeio, que colidiu com a parte traseira do ônibus. A colisão ocorreu na Ligação Lobato-Pirajá entre os dois túneis.
Imagens que circulam do acidente mostram o veículo parcialmente destruído, chegando a ficar com a frente debaixo do coletivo.
O acidente foi registrado por volta das 17h40, e, às 18h30, o trânsito ainda apresentava lentidão por conta da operação de remoção dos veículos.
De acordo com informações da TV Record, a vítima é uma mulher que não teve ferimentos graves, mas foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). As informações indicam que ela passou mal e teria perdido o controle da direção do veículo.