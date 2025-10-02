Acesse sua conta
Uesb abre vagas para portador de diploma em 18 cursos

Inscrições estão abertas até 9 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:09

Uesb
Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu seleção para candidatos portadores de diploma de curso superior. As vagas são destinadas a 18 cursos de graduação da Universidades, nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de outubro, exclusivamente pelo sistema de inscrição online. O passo a passo está disponível no Edital 337/2025, que regulamenta a seleção.

Ao todo, estão disponíveis 128 vagas para os três campi, sendo 65 para Vitória da Conquista, 33 para Itapetinga e 30 para Jequié. A seleção é para ingresso no primeiro período letivo de 2026 e conta com reserva de vagas para servidores efetivos da Instituição.

O processo seletivo é feito em duas etapas. A primeira é a prova escrita (redação), aplicada no dia 18 de novembro. A segunda etapa é a avaliação do histórico escolar da graduação em que o candidato se formou.

Para a prova escrita, cada curso divulgará previamente três temas e sugestões bibliográficas. No dia da prova, um dos temas será sorteado em sala. Na correção, será atribuída nota de 0 a 10, sendo a nota 5 o mínimo exigido para classificação.

