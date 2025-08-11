SUSTO

Homem em surto psicótico faz ameaças com facão e tenta atear fogo em fórum na Bahia

Caso aconteceu em Itacaré, nesta segunda-feira (11)

Yan Inácio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:19

Foram necessários diversos agentes para conter o homem Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem em estado de surto psicótico invadiu o Fórum do município de Itacaré, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira (11). Armado com uma facão, ele fez ameaças às pessoas que estavam no local e ameaçou atear fogo no espaço público.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que policiais armados tentam conter o homem - um dos agentes está com um escudo. Em nota, a PM informou que o indivíduo foi detido e todas as providências relativas ao encaminhamento da ocorrência foram tomadas.

Outra publicação mostra as dependências do fórum completamente destruídas. O homem destruiu portas, janelas, cadeiras e espalhou documentos no chão da sala do oficial de Justiça. Como esta segunda (11) é considerada feriado no âmbito do Poder Judiciário em função do Dia do Magistrado, o local estava fechado para o público.

O Serviço Médico de Urgência (Smu) prestou atendimento ao homem no local. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itacaré. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Também não se sabe a motivação para o surto.

Em nota, o TJ-BA ressaltou que o homem não feriu ninguém e que os danos materiais serão contabilizados para posterior reparação.

"O TJ-BA e a diretora do Fórum de Itacaré, juíza Thatiane Soares, agradecem à Polícia Militar pela atuação célere, técnica e impecável, por ter adotado todas as cautelas necessárias a fim de assegurar que o cidadão, aparentemente em surto psicótico, fosse contido e atendido de forma adequada, resguardando-se sua integridade física e a de terceiros", diz o Tribunal na nota.