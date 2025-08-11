TRAGÉDIA

Menino de 10 anos morre eletrocutado ao subir em poste para resgatar pipa

O caso aconteceu em Juazeiro, na região norte do estado

Monique Lobo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:05

Criança tentava recuperar pipa presa em poste quando sofreu descarga elétrica Crédito: Divulgação

Um menino de dez anos morreu eletrocutado após subir em um poste para pegar uma pipa, em Juazeiro, na região norte do estado, no último sábado (9).

De acordo com a Polícia Civil, a criança foi identificada como Dhefferson Gustavo Dias da Silva Lima. Ainda segundo o órgão, a 1ª Delegacia Territorial (DT/Juazeiro) foi quem registrou o caso e "guias de perícia e necropsia foram expedidas".

A Neoenergia Coelba, concessionária de energia, lamentou o acidente e informou que foi acionada no sábado, na região de Mandacaru, em Juazeiro, após a vítima subir em poste para tentar resgatar a pipa.

"Profissionais da distribuidora estiveram no local e atestaram que a rede elétrica encontra-se integra e regular, sem oferecer riscos à segurança da população", acrescentou.

A concessionária também reforçou o alerta de que pipas não podem ser soltas próximas à rede elétrica. "Caso a pipa caia sobre a fiação, as pessoas não devem tentar resgatá-la e a Neoenergia Coelba deve ser notificada por meio do teleatendimento gratuito 116", destacou a empresa.

Ainda segundo a Neoenergia Coelba, em 2023, 2024 e 2025, não foram registrados acidentes com energia elétrica envolvendo pipas na Bahia.

Outros casos

Pelo menos outras quatro pessoas morreram eletrocutadas na Bahia este ano, de acordo com um levantamento feito pela reportagem em matérias já publicadas.

Veja outros casos de pessoas que morreram eletrocutadas no estado 1 de 3

No último dia 3, um técnico de telefonia e internet morreu ao receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um condomínio no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador. A vítima foi identificada como Jerônimo da Silva Santos, de 34 anos.

No dia 13 de julho, um adolescente de 14 anos, identificado como identificado como Ytalo Cauã das Chagas Santos, morreu após passar por um poste que apresentava problemas e ser atingido por um fio de alta tensão. O caso aconteceu em Santo Amaro, no Recôncavo baiano

Três dias antes, um pedreiro identificado como Antônio Batista Gulhões, 64 anos, morreu eletrocutado no bairro de Pernambués, em Salvador, após a escada em que ele estava cair sobre um cabo da rede de energia e provocar uma descarga elétrica.

Em janeiro, um homem chamado Pedro Alves do Rosário morreu eletrocutado quando manuseava uma extensão elétrica, durante um evento no bairro da Boca do Rio, também em Salvador.

Interrupções

O número de interrupções no fornecimento de energia causadas por pipas em contato com a rede elétrica cresceu 53% no primeiro semestre de 2025, na Bahia, segundo levantamento da Neoenergia Coelba.

De janeiro a junho, foram registradas 397 ocorrências de interrupção, impactando pouco mais de 141 mil clientes. No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 259 ocorrências, que afetaram 46 mil consumidores.

“A principal orientação é soltar pipas longe da rede elétrica, em locais abertos como praias, campos e parques. Isso evita situações perigosas e garante a segurança da população e a continuidade do fornecimento de energia”, afirma Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

Orientações da concessionária de energia para evitar acidentes:

Nunca solte pipas próximo à rede elétrica ou sobre ruas e avenidas;

Dê preferência a locais abertos como praias, parques ou campos;

Nunca use fios metálicos ou papel laminado, pois são condutores de eletricidade;

Não utilize cerol. Além do risco de cortes, ele pode danificar os cabos da rede elétrica;

Se a pipa ficar presa nos fios, jamais tente retirá-la. Acione a Neoenergia Coelba pela Central 116 ou WhatsApp (71) 3370-6350;