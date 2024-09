ELETRICIDADE

Menina de 5 anos morre eletrocutada no interior da Bahia; irmão de 7 anos encontrou corpo

Emily Iasmyn da Silva Santos estava brincando com uma cerca elétrica irregular

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 09:10

Emily Iasmyn da Silva Santos Crédito: Reprodução I Redes sociais

Uma menina de 5 anos morreu eletrocutada em Juazeiro, no norte da Bahia, na última terça-feira (24). Emily Iasmyn da Silva Santos estava brincando perto de casa, no povoado de Marruá, quando entrou em contato com uma cerca energizada por uma ligação irregular de energia dentro de uma residência próxima.

A criança foi encontrada sem vida pelo irmão de 7 anos. Ela tinha manchas de queimaduras no pé. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela rede elétrica local, uma equipe da distribuidora esteve na região no dia do acidente para remover ligações clandestinas.

Ainda assim, a energização irregular da residência conectada à cerca que eletrocutou a menina foi realizada de forma clandestina e por isso resultou em um acidente. Esse tipo de ligação faz referência aos famosos “gatos”, que pegam energia de maneira indireta.

Local em que Emily brincava Crédito: Reprodução I Redes sociais

Em nota, a Coelba se solidarizou com a família: “A Neoenergia Coelba lamenta profundamente o acidente ocorrido, se solidariza com a família neste momento tão difícil e está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação. A empresa permanece à disposição”.