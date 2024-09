ACIDENTE

Mulher morre eletrocutada dentro de casa em Feira de Santana

Segundo a Polícia Civil, ela foi encontrada desacordada ao lado de alguns eletrodomésticos, com água e fiação elétrica ao solo. A mulher foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A corporação aguarda resultado da perícia feita no local e vai ouvir familiares da vítima para entender as circunstâncias do caso.