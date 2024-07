ACIDENTE

Homem morre eletrocutado após subir em árvore para podagem em Salvador

Um homem de 44 anos morreu eletrocutado na tarde desta terça-feira (2), no bairro dos Barris, em Salvador, após subir no alto de uma árvore para fazer uma podagem. Por questão de segurança, o fornecimento de energia da região foi temporariamente suspenso na região depois do acidente, mas já foi normalizado.