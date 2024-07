ACIDENTE

Criança de dois anos morre após ser atingida por pneu de carreta em Feira de Santana

Uma criança de dois anos morreu após ser atingida por um pneu de uma carreta em Feira de Santana, no centro norte do estado. O caso foi registrado no último sábado (29).

De acordo com as informações registradas na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Aghata Sophia Santos Barros foi atingida por um pneu de carreta dentro da garagem de sua residência. O objeto, que estava no local, teria caído por cima da garota.