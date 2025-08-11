Homem é morto a facadas em São Cristóvão e ex-mulher acusa filho de consideração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:04
Um homem, identificado como Jurenio Leal do Santos, foi morto com golpes de faca na noite do domingo (10), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo uma mulher que se identificou como ex-mulher da vítima, o responsável pelo crime é um filho de consideração.
Conhecido como “Leo Som”, Jurenio Leal dos Santos tinha 57 anos e era morador da Vila Verde. Em entrevista à TV Record, a suposta ex-esposa disse que um adolescente de 17 anos teria matado Jurenio. Segundo a mulher, ele seria filho de consideração da vítima.
“Quem matou ele foi esse [nome censurado], de 17 anos, que ele tratava como um filho. Meus vizinhos aqui me falaram que o menino depois tomou banho e saiu todo molhado, pulando, acharam a câmera hoje, em uma das casas, com a digital dele melada de sangue”, disse a mulher.
Jurenio tinha uma loja de equipamentos de som em Cajazeiras e deixa cinco filhos. Ele será sepultado na terça-feira (12), no Cemitério de Baixa de Quintas. Em nota, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso.