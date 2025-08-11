VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas em São Cristóvão e ex-mulher acusa filho de consideração

Jurenio Leal do Santos, conhecido como "Leo Som", tinha 57 anos

Homem era conhecido como "Leo Som" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem, identificado como Jurenio Leal do Santos, foi morto com golpes de faca na noite do domingo (10), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo uma mulher que se identificou como ex-mulher da vítima, o responsável pelo crime é um filho de consideração.

Conhecido como “Leo Som”, Jurenio Leal dos Santos tinha 57 anos e era morador da Vila Verde. Em entrevista à TV Record, a suposta ex-esposa disse que um adolescente de 17 anos teria matado Jurenio. Segundo a mulher, ele seria filho de consideração da vítima.

“Quem matou ele foi esse [nome censurado], de 17 anos, que ele tratava como um filho. Meus vizinhos aqui me falaram que o menino depois tomou banho e saiu todo molhado, pulando, acharam a câmera hoje, em uma das casas, com a digital dele melada de sangue”, disse a mulher.