SAÚDE

Inscrições para capacitação durante Encontro Nacional de Radiologia em Salvador são abertas em abril

Profissionais da área de radiologia se reúnem no 2° Encontro de Ressonância Magnética, na Associação Baiana de Medicina, em Salvador, nos dias 14 e 15 de junho. A inscrição é paga e pode ser feita a partir do dia 1º de abril através do site [ acesse aqui ].

O evento é voltado para técnicos e tecnólogos em radiologia, biomédicos, enfermeiros, estudantes, interessados e áreas relacionadas, com objetivo de conferir as tendências do mercado, novas tecnologias e orientação de gestão eficiente para lidar com o novo cenário.