BAHIA CONNECT

Inscrições para evento gratuito do Senac estão abertas; saiba mais

Iniciativa oferece palestras, oficinas e experiências imersivas, com certificado

Larissa Almeida

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 20:54

Bahia Connect pretende ser maior evento na área de inovação e comércio Crédito: Manuela Cavadas/Bahia Connect/Divulgação

As inscrições para o Bahia Connect, evento gratuito do Senac, estão abertas. A primeira edição do evento que pretende ser o maior na área de inovação e comércio acontecerá no Centro de Convenções Salvador, entre os dias 10 e 12 de abril. Os interessados não precisarão pagar, mas devem se inscrever através do site. >

O Bahia Connect oferecerá palestras, oficinas e workshops que certificarão os participantes, além de oportunidades de networking, experiências imersivas e a presença de palestrantes dos mais diversos setores. Ao todo, a iniciativa contará com mais de 50 palestrantes, divididos em quatro arenas de apresentações, além de uma arena para workshops. >

Segundo a diretora regional do Senac Bahia, Ana Rita Andrade, o objetivo da iniciativa é destacar a tecnologia e a inovação como pilares do desenvolvimento profissional. “Esse projeto está alinhado ao planejamento estratégico do Senac em todo o Brasil, que busca fortalecer e atualizar áreas essenciais para o setor produtivo. O evento é uma oportunidade de apresentar uma nova perspectiva para a educação profissional, com três dias de programação gratuita e acessível para toda a população baiana”, afirma. >

A expectativa do Senac é atrair mais de 10 mil pessoas durante os três dias de evento. O Bahia Connect levará ao público experiências inovadoras nas áreas de beleza, marketing, saúde, gastronomia, gestão, turismo, ESG, moda, entre outras. Além disso, estão previstas atividades culturais de entretenimento e mais de 10 espaços temáticos à disposição de empreendedores do segmento, empresas, entusiastas, pesquisadores, professores e comunidade acadêmica estudantil. >

Palestrantes confirmados

Dentre os nomes que estarão presentes, estão: a empresária e especialista em maquiagem Alice Salazar, pioneira no Brasil no segmento de beleza e negócios na internet, com uma marca de maquiagem própria e uma rede de franquias com mais de 40 lojas; e Augusto Cruz, advogado, professor, escritor e diretor da AC Consultoria e Treinamento Empresarial, empresa signatária do Pacto Global da ONU e integrante do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher do Município de Salvador. >