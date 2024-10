PREPARAÇÃO

Inscrições para Mega Aulão gratuito do IngreSSAr com foco no Enem são abertas

Evento será realizado no último sábado deste mês, dia 26

Da Redação

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 09:53

É essencial ampliar o vocabulário para a prova de inglês do Enem Crédito: Imagem: LStockStudio | Shutterstock

As inscrições para o Mega Aulão do programa IngreSSAr, preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já estão abertas. O evento será realizado no último sábado deste mês, dia 26, das 8h às 17h, no Centro de Convenções Salvador, localizado na orla da Boca do Rio, com uma expectativa de 5 mil jovens participantes. Promovida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), a iniciativa é totalmente gratuita.

Os interessados em participar devem se cadastrar pelo site do IngreSSAr www.ingressar.salvador.ba.gov.br . Durante o aulão, os inscritos terão acesso a uma revisão completa de conteúdos e receberão dicas de professores renomados dos principais cursos preparatórios de Salvador, com foco no Enem. O evento contará com professores de disciplinas como Geografia, Biologia, Redação, Matemática, entre outras.

Para a titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, o Mega Aula é "uma ação de grande importância, pois, além de reforçar conteúdos, será uma oportunidade de preparar os estudantes emocional e estrategicamente para esse momento decisivo". "O Enem é a porta de entrada para o ensino superior e para diversas oportunidades profissionais, sendo um marco na trajetória de muitos jovens", disse a secretária.

"Com uma revisão bem estruturada, os alunos podem revisar tópicos essenciais, se apropriar de mais repertório para a prova de redação, tirar dúvidas e reforçar áreas em que sentem maior dificuldade, aumentando a confiança e o desempenho na prova. Ao proporcionar esse suporte, estamos não apenas ajudando a melhorar os resultados acadêmicos, mas também contribuindo para a construção de futuros promissores para esses jovens", completou Lordêlo.

Além das aulas, haverá expositores de instituições de ensino superior no local, tirando dúvidas sobre cursos e processos de matrícula.

O programa é um curso intensivo que visa preparar jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social para o Enem e vestibulares, oferecendo aulas gratuitas com professores qualificados.