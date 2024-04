CREDENCIAMENTO

Inscrições para novos taxistas encerram nesta sexta (5)

Os interessados em se inscrever para uma das 500 vagas disponíveis no edital de credenciamento para novos taxistas de Salvador têm até esta sexta-feira (5) para participar do certame. Os envelopes com toda a documentação devem ser entregues lacrados na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), no Caminho das Árvores, das 8h às 16h.