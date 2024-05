EDUCAÇÃO

Inscrições para o CPA estão abertas para jovens, adultos e idosos que querem concluir o ensino fundamental ou médio

As provas são aplicadas semanalmente até o dia 19 de dezembro

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 17:05

As inscrições para o CPA estão abertas Crédito: Divulgação

As provas de certificação para jovens, adultos e idosos que buscam concluir o ensino fundamental ou médio estão com as inscrições abertas. Os exames acontecem semanalmente até 19 de dezembro.

Podem fazer os exames de certificação estadual e nacional, de modo presencial digital ou impresso e/ou itinerante aqueles que não concluíram seus estudos, por algum motivo, e desejam conquistar o diploma no nível do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A idade mínima para realizar os exames do Fundamental é a partir dos 15 anos, enquanto o Médio é a partir dos 18.

As provas acontecem mediante um calendário anual publicado em Diário Oficial do Governo da Bahia e o conteúdo das provas a ser estudado deve ser consultado no site do CPA Digital. Será considerado aprovado em cada área do conhecimento e na redação o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 5, na escala de 0 a 10.

Atualmente, o Estado tem 18 Unidades Certificadoras aplicando os exames e mais 13 em implementação.

Os interessados devem seguir um passo a passo que se inicia com um pré-cadastro no site da Comissão Permanente de Avaliação (CPA): (https://cpadigital.educacao.ba.gov.br). O agendamento das provas deve ser feito pelo mesmo site ou presencialmente em uma das 13 Unidades Certificadoras ou nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Após esse preenchimento, os candidatos são redirecionados automaticamente para o site (https://saga.educacao.ba.gov.br). Em seguida, respondem ao questionário socioeconômico e incluem os seguintes documentos: cópia do RG e CPF (carteira de motorista ou passaporte poderão substituir o RG, no ato do atendimento) e histórico escolar parcial (quando for realizar o aproveitamento de estudos). O próximo passo é agendar os exames, após conferência e liberação. No dia e na hora agendados, o candidato deverá comparecer munido de documento original e com foto.