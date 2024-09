ENSINO SUPERIOR

Inscrições para vestibular da Uesb começam em 12 de setembro

Candidaturas serão aceitas até o dia 26 de setembro

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 16:29

Fachada da Uesb Crédito: Divulgação

A partir do dia 12 de setembro estarão abertas as inscrições para preencher as mais de mil vagas abertas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). As candidaturas serão aceitas até o dia 26 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 110. A prova do Vestibular Uesb 2025 acontece nos dias 1º e 2 de dezembro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

O Vestibular oferta 610 vagas para o primeiro período letivo e 398 vagas para o segundo período letivo, ambos de 2025. São 47 cursos de graduação de cursos de graduação disponíveis. A relação de vagas por curso e campus pode ser acessada no Anexo único do Edital e mais informações sobre cada uma das graduações estão disponíveis no Catálogo de Cursos da Universidade.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pela internet. Todo o passo a passo do processo de inscrição está descrito no item 6 do Edital. Após finalizar a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 110,00, até o dia 23 de outubro, em qualquer banco, bem como nas lotéricas e Correios.

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e a Redação integram o conteúdo cobrado no primeiro de provas. Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) farão parte do segundo dia. Com exceção da Redação, as provas serão formuladas com questões de múltipla escolha. Além dos conteúdos trabalhados no Ensino Médio, serão cobradas duas obras literárias e três filmes.

Reserva de vagas

Como parte da sua Política de Ações Afirmativas, a Uesb reserva metade das vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino. Para concorrer nessa categoria, é necessário optar pela “Reserva de Vagas”, voltada para alunos que tenham feito do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio ou equivalente em escola pública municipal, estadual ou federal. Dentro dessa modalidade, 70% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclarem negros e 30% para os demais.

Isenção da taxa de inscrição

Pelo segundo ano, todos os candidatos que tenham cursado os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em escolas públicas terão a gratuidade total da taxa de inscrição garantida, conquista adquirida com a renovação da Política de Ações Afirmativas da Universidade. Além deles, a isenção pode ser adquirida por outros perfis, listados aqui.