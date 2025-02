APOSENTADORIA

INSS voltou a exigir a prova de vida em 2025? Entenda como funciona

Desde janeiro de 2023, o processo mudou. Agora, é feito por cruzamento de dados, sob a responsabilidade do INSS

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 10:03

Prova de vida agora é feita por cruzamento de dados, sob a responsabilidade do INSS Crédito: Agência Brasil

De 36,9 milhões de pessoas elegíveis à prova de vida no país em 2024, 34,6 milhões tiveram seus dados atualizados. Se antes para provar que estava, de fato vivo, o beneficiário precisava se dirigir a uma agência bancária ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), desde janeiro de 2023, o processo mudou. Agora, é feito por cruzamento de dados, sob a responsabilidade do INSS. Então, por batimento de informações, de alguma forma o órgão vai saber se o beneficiário continua vivo, não havendo mais o risco de ter o benefício suspenso por não comparecimento a uma agência para atualização da informação. >

O INSS realiza o cruzamento de informações de bancos de dados públicos e privados para confirmar a existência do beneficiário. Atos como utilização de serviços públicos, emissão de documentos, recadastramento no Cadúnico ou vacinação podem funcionar como indícios para a comprovação automática. Caso esses registros sejam insuficientes, o beneficiário será notificado e terá a opção de realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135, ou presencialmente, em agências do INSS ou bancos. >

A prova de vida deve ser realizada a cada 10 meses após a última atualização. Se o INSS não conseguir confirmar a existência do beneficiário, este será notificado e terá 60 dias para regularizar a situação. "O INSS não vai bloquear ou suspender benefícios por falta de comprovação de vida mesmo com o fim da vigência da portaria 723 no final de dezembro. O dever de provar que os beneficiários estão vivos é do INSS, que tem feito o cruzamento de dados com outras bases governamentais e busca mais parcerias para ampliar o batimento de informações", explicou o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.>

Depois da circulação de boatos de que o INSS iria "retomar a prova de vida" em 2025, o governo federal esclareceu que o procedimento não estava suspenso. Ela é obrigatória e ocorre todo ano como estabelecido na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. A prova de vida é um procedimento anual exigido pelo INSS para assegurar que benefícios de aposentadorias, pensões e auxílio de longa duração continuem sendo pagos aos titulares que tenham realizado a devida comprovação. No entanto, o processo não é aplicável a benefícios de curta duração, como salário-maternidade e auxílios por incapacidade temporária inferiores a um ano. O objetivo é evitar fraudes e garantir que os recursos cheguem às pessoas que realmente têm direito.>

"A prova de vida é essencial para proteger os recursos destinados aos beneficiários e garantir que o sistema continue justo e eficiente para todos", afirma o advogado e sócio do escritório Parish & Zenandro Advogados, Eddie Parish, que é especialista em causas contra o INSS e aposentadoria do servidor público. Ele ressalta ainda que a prova de vida continua sendo um instrumento essencial para evitar fraudes e assegurar que os benefícios sejam destinados às pessoas que realmente têm direito. O INSS alerta que não envia servidores para fazer comprovação de vida e arrecadação de documentos na casa do beneficiário. Desde abril de 2024 o INSS tem alertado sobre pessoas se fazendo passar por servidores da autarquia.>

Como o INSS checa se o beneficiário permanece vivo:

Acesso ao Meu INSS com o selo ouro;



Nas instituições financeiras: através da realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico; ou no saque de benefícios quando realizado por identificação biométrica;



Quando o segurado comparece nas Agências do INSS para realizar algum serviço de seu interesse ou em perícia médica por telemedicina ou presencial



Diante de atualizações no Cadastro Único (CadÚnico), quando for efetuada pelo responsável pelo grupo familiar



Através do recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico. >

