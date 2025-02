CAPACITAÇÃO

Instituto abre mais de 200 vagas para cursos gratuitos em Salvador

Aulas são voltadas para a juventude

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 10:03

Cursos gratuitos Crédito: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está oferecendo mais de 200 vagas para jovens a partir de 15 anos no Curso de Inglês e Oficinas Multidisciplinares, com disciplinas como Identidade Artística, Desafios Numéricos, Sustentabilidade, Mundo Digital, Português e Jogos. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro, conforme a disponibilidade das vagas. >

Podem se inscrever estudantes ou ex-estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, residentes nas áreas próximas ao Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio) ou ao Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Cassange, Parque São Cristóvão, Mussurunga). Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones e WhatsApp: 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) ou 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping), ou no perfil @ijcpm no Instagram.>