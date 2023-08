Instituto ACM realiza atividade cultural para jovens de Salvador

O Instituto ACM inicia a partir do dia 4 de setembro a Semana de Ação, Cidadania e Memória, que já se encontra na sua 13ª edição, e acontece na semana em que é lembrado o aniversário do Senador Antonio Carlos Magalhães.



O evento traz conteúdos sobre história e cultura da Bahia aos diversos segmentos da população, além de promover um vínculo de proximidade entre a comunidade beneficiária e o Instituto ACM.



Para a próxima edição, o Instituto ACM promoverá uma programação que contemplará visita ao Memorial ACM e exibição do documentário histórico “Heróis e Heroínas da Liberdade”, que aborda o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, para alunos do Colégio São Bento, de 12 a 16 anos, a ocorrer em 04/09, das 9h às 11h30, na Rede Bahia.