SALVADOR

Instituto Cervantes promove workshop gratuito com ilustradora colombiana

lena Landínez é a autora das ilustrações do livro Mother Other

Tharsila Prates

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:47

Elena Landínez é ilustradora e artista visual Crédito: Divulgação/ Alice Arida

Em homenagem ao Dia Mundial do Livro, o Instituto Cervantes Salvador vai sediar, neste sábado (26), o workshop “Vestindo os Erês” com a artista visual colombiana Elena Landínez, ilustradora do livro Mother Other. Os participantes aprenderão a customizar máscaras e fantasias inspiradas nos diversos seres que povoam o mundo ilustrado do livro. A oficina é gratuita. >

Mother Other integra o projeto More Than Human Life Project (MOTH), do Programa de Pesquisa e Ação pelos Direitos da Terra, realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova Iorque.>

Referindo-se à Mãe Terra, o livro é um passaporte para um universo lúdico com coloridas ilustrações de seres vivos de diversos tipos e tamanhos. Ou, como define a própria Elena, “é uma história em que o começo é o fim e o fim é o começo, inspirado nas vidas ‘mais-que-humanas’. É um convite para brincar com o livro, com a história, encontrando imagens dentro de imagens”, diz a ilustradora, que mora em Salvador.>

Uma das ilustrações de Elena Landínez Crédito: Divulgação

Para a diretora do Instituto Cervantes Salvador, Rosa Sánchez-Cascado, o evento será uma oportunidade de explorar, criar e se encantar com a produção literária. “Vai ser um workshop interativo e criativo, onde o universo de um livro ganha vida. Uma experiência para todas as idades, celebrando a magia da leitura”, convida ela.>

Serviço:>

O quê: Workshop Mother Other, com a ilustradora e artista visual Elena Landínez>

Quando: Sábado, 26/04, às 15h>

Onde: Instituto Cervantes Salvador, na Avenida Sete de Setembro, nº 2792, na Ladeira da Barra>