Instituto em Salvador abre 360 vagas de cursos gratuitos; confira

As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de abril, e os cursos acontecerão de abril a junho

Tharsila Prates

Publicado em 26 de março de 2025 às 17:48

Alunos em curso do Instituto João Carlos Paes Mendonça Crédito: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu 360 vagas para pessoas a partir de 15 anos. São cursos de teatro, dança, para entrevista de emprego, rotinas administrativas, escrita criativa, escrita para gerenciar emoções e marketing para iniciantes com 30 anos ou mais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de abril, mediante disponibilidade das vagas. Os cursos serão realizados no período de abril a junho. >

Para participar é preciso ser estudante ou ter concluído o ensino médio em escola pública e ser morador do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Cassange, Parque São Cristóvão e Mussurunga). Mais informações podem ser obtidas no perfil @ijcpm do Instagram.>