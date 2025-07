ENTENDA

Integrantes do PCC que participam de grupo de extermínio na Bahia são preso em São Paulo

Ao menos 12 homicídios foram registrados nos últimos meses

Maysa Polcri

Publicado em 2 de julho de 2025 às 14:24

Acusados foram encontrados após investigação conjunta Crédito: Divulgação

Cinco integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), acusados de integrar um grupo de extermínio com atuação no norte da Bahia, foram presos nesta quarta-feira (2), nas cidades de São Paulo (SP) e Guaramirim (SC). Segundo a Polícia Civil, eles integram um grupo criminoso responsável pela morte de 12 pessoas no distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro. Os crimes seriam motivados por disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas. >

Na capital paulista, quatro mandados de prisão foram cumpridos com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Rota (Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). Um dos alvos da operação reagiu ao ser abordado pelos policiais, entrou em confronto e foi morto. Os outros quatro foram detidos e estão à disposição da Justiça. >

O quinto mandado foi cumprido no município de Guaramirim, no estado de Santa Catarina, por equipes da Polícia Civil local, com base nas diligências realizadas pela Polícia Civil da Bahia. A operação deflagrada nesta quarta-feira (2) apreendeu um revólver e uma pistola que estavam com a numeração suprimida.>