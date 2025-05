'CRIATIVIDADE EM PAUTA'

Inteligência artificial e redes sociais são temas de palestras em evento de publicidade que acontece na quinta (8)

Projeto vai ser realizado no Cine Teatro 2 de Julho, na Federação, a partir das 8h30

Monique Lobo

Publicado em 6 de maio de 2025 às 19:07

Lucas Reis, presidente da ABMP Crédito: Renato Rios/Divulgação

O Cine Teatro 2 de Julho, na Federação, recebe o evento “Criatividade Em Pauta”, na próxima quinta-feira (8), a partir das 8h30. >

Com foco em expertises multidisciplinares, formatos multiplataforma, inteligência artificial, criatividade e posicionamento digital, o projeto reúne uma série de palestras, painéis e cases de sucesso com líderes do mercado publicitário e de comunicações.>

Entre os palestrantes estão: Gustavo Pinho (IRDEB), Priscila Mércia (ESPM), Michelle Esteves (Propeg), Janaína Santana (Morya), além de representantes da CUFA, Sebrae, Leiaute, Umbu Assessoria e do Clube de Criação da Bahia.>

O circuito de palestras começa com o presidente da ABMP, Lucas Reis, apresentando o case “Como criar com I.A’s?”. “A criatividade hoje é mais poderosa do que nunca. A quantidade de dados permite que a criação seja feita sob medida para cada público; temos mais canais para fazer esse conteúdo chegar no púbico; e novas tecnologias, como a Inteligência Artificial, fazem com que o potencial criativo realize possibilidades antes inviáveis. Nesse cenário, a capacidade humana de criar atinge seu máximo valor”, afirma Lucas Reis.>

Em seguida, a programação traz cases publicitários como a transmissão do Campeonato Baiano, peças premiadas nacional e internacionalmente, além dos painéis como “Quem é você na fila do feed? Posicionamento de marca em tempos de algoritmos" e "Ideias que nascem da quebrada: a força criativa das comunidades". A palestra de encerramento tem o tema "Da TV ao TikTok: como ser criativo em todos os formatos?". >

Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente através do Sympla. O evento é uma realização conjunta da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), através do Scream Festival e o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB).>

Confira a programação completa:>

8h30 – Welcome Coffee>

9h – Como criar com IA? — Lucas Reis (ABMP)>

9h30 – Case Campeonato Baiano — Gustavo Pinho (IRDEB)>

10h – Ideias que nascem da quebrada: a força criativa das comunidades — Márcio Lima (CUFA), Cristiana Chaves (Engenho e Grupo de Mídia), Priscila Mércia (ESPM)>

10h30 – Case Publicitário Propeg — Michelle Esteves (Propeg)>

10h45 – Quem é você na fila do feed? Posicionamento de marca em tempos de algoritmos — Mirtes Santarrosa (Umbu Assessoria), Camila Passos (Sebrae), Juliana Montenegro (Leiaute)>

11h15 – Case Publicitário Morya — Janaína Santana (Morya)>

11h30 – Da TV ao TikTok: como ser criativo em todos os formatos? — Lucas de Ouro (Clube de Criação da Bahia)>